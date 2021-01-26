Zamalek, Mostafa Mohamed için 5 milyonu peşin istiyor

Galatasaray, transfer listesinde bulunan Mostafa Mohamed için temaslarına devam ediyor. Zamalek, 23 yaşındaki futbolcu için 5 milyon doları peşin istedi. Pazarlıklar sürüyor...

Kadrosunu Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferleriyle güçlendiren Galatasaray, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed için de nabız yokluyor.

Zamalek ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Mısır ekibine teklifini bir kez daha iletti.

5 MİLYONU PEŞİN İSTİYORLAR

5 milyon dolardan bir türlü inmeyen Zamalek yöneticilerini ikna etmeye çalışan Galatasaray, 1 milyonu peşin 4 milyonu 2 taksitle ödemek üzere bir teklifte bulunsa da Mısır ekibi, 5 milyon doları peşin istediklerini sarı-kırmızılılara iletti.

Şimdilik görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, Mostafa Mohamed'in ise Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Elneny hayranı olan Mohamed'in, Süper Lig ile ilgili iyi düşünceleri olduğu da biliniyor.

"TÜRKİYE DÜŞMAN ÜLKE"

Öte yandan 23 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. O dönem futbolcuyla anlaşılmış ancak Zamalek Başkanı Mansour, "Türkiye, düşman ülke. Mohamed’e de Türkiye’nin düşman ülke olduğunu açıklayacağız.” diye konuşmuştu.

Mohamed ise, "Evet, Fenerbahçe'nin beni istediği doğru. Siyasetle ilgilenmiyorum. Bu harika takıma transfer olmak istiyorum. 23 yaşındayım ve artık öne çıkıp Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum. Diğer Mısırlı oyuncular Trezeguet ve Elneny gibi ben de Türkiye'ye transfer olup, o büyük ligde gelişim sağlamak istiyorum. Benim amacım sadece işimi yapmak." şeklinde konuşmuştu.