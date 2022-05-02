Zamalek yönetimi, Galatasaray'ı tehdit etti

Mısır kulübü, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık bonservis bedeli ödenmediği takdirde sarı-kırmızılılara transfer yasağı tehdidinde bulundu.

Galatasaray üyesi Fırat Develioğlu'nun Sarı Kırmızılı kulübün 26 Mart tarihindeki genel kuruluna itirazı ve mahkemenin tedbir kararı sonrası Galatasaray'da 30 Nisan tarihinde yapılması beklenen seçimli genel kurul ertelendi.

Başkan Burak Elmas 4-11 Haziran tarihlerinde seçim kararı alacaklarını duyurdu. Transfer dönemi, futbolcu ödemeleri ve bankalar birliği ödemeleri gibi birçok konuyla karşı karşıya olan Galatasaray'da seçimlerin Haziran ayında yapılacak olması büyük tepkilere neden oldu.

Bu sıkıntılı süreç devam ederken sarı-kırmızılılarda, yönetimin yaptığı işler neredeyse durma noktasına geldi.

Bu sebeple transferler de askıya alınmış durumda.

Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek ile yaptığı anlaşmaya göre Mostafa Mohamed'in bonservisi için 1 Temmuz'a kadar ödeme vakti var.

Transfer yasağı ile tehdit ettiler

Mısır basınındaki haberlere göre; Mostafa Mohamed'in eski takımı Zamalek'in yönetimi, 1 Temmuz'a kadar Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık bonservisinin ödenmemesi halinde Galatasaray 'ı FIFA'ya şikayet ederek transfer yasağı getirmekle tehdit etti.

11 Haziran'da seçimin olacağı Galatasaray'da. 4 milyon doları kimin ödeyeceği merak konusu...