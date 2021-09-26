Zamalek'ten Mohamed mesajı

Zamalek Başkan Yardımcısı Muhammed El-Etreby, Mostafa Mohamed için, "Mohamed'e kapımız sonuna kadar açık, geri dönebilir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed’i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Geldiğinde gösterdiği performansla taraftarı heyecanlandıran genç oyuncudan şimdilerde sarı-kırmızılılar pek verim alamıyor.

Zamalek Başkan Yardımcısı Muhammed El-Etreby, OnTime Sport TV'ye açıklamalarda bulundu.

El-Etreby, Galatasaray'da kiralık olarak oynayan ve henüz satın alma opsiyonu devreye girmeyen Mostafa Mohamed’in geri dönüşüne sıcak baktıklarını söyledi.

Henüz kendilerine bir ödeme yapılmadığını kaydeden yönetici, "Zamalek, Mohamed ile birlikte Mısır Ligi'ni kazandı ve takımın en önemli parçalarından biriydi. Eğer Galatasaray, 31 Aralık tarihine kadar opsiyonu devreye sokmazsa, Zamalek'e geri dönecek" dedi.

“MOHAMED’E KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK”

Galatasaray'ın ödeme yapmaması durumunda oyuncuyu memnuniyetle kadroya dahil edeceklerini belirten El-Etreby, "Galatasaray oyuncuyu istiyorsa, Aralık sonuna kadar ödemeyi yapmalı ve bize belgeleri göndermeli. Yoksa Mohamed’e kapımız sonuna kadar açık, geri dönebilir" ifadelerini kullandı.

1,5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiralayan Galatasaray'ın Mısırlı oyuncunun bonservisini almak için 4 milyon dolar daha ödemesi gerekiyor.