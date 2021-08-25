Zanka'ya Royal Antwerp talip oldu

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka'yı, bu kez de Belçika temsilcisi Royal Antwerp istiyor.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak bir türlü beklenen performansı veremeyen Zanka'ya, Kopenhag'ın ardından bu kez de Royal Antwerp talip oldu.

EURO 2020'de Danimarka ile mücadele eden ancak forma şansı bulamayan Zanka, sezon başı kampında da Pereira'nın gözüne girememişti.

Takımdan gitmesine kesin gözüyle bakılan Zanka'nın, Antwerp ve Kopenhag arasında seçim yapması bekleniyor.

MAAŞI SORUN YARATIYOR

Yıllık 1.9 milyon euro kazanan Zanka'nın maaşı ise kendisini isteyen takımların en büyük problemi. Sarı-lacivertliler bu sorunu da çözüp, bir an evvel Danimarkalı'dan kurtulmak istiyor.

2022 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Zanka, Süper Lig'de sadece 18 maçta forma giydi.