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Ze Luis, Lokomotiv Moskova'da
Adı uzun süre Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Ze Luis, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer oldu.
- Haber Merkezi
- 07.10.2020 - 08:54
Portekiz ekibi Porto'nun kadrosunda düşünmediği Ze Luis'in yeni adresi belli oldu.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 29 yaşındaki futbolcu, Lokomotiv Moskova'yla anlaştı.
Kulüp, bu transferi resmi internet sitesinden resmen duyurdu.