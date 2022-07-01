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    Zeki Çelik, Roma'ya katılıyor

    Zeki Çelik, Roma'ya katılıyor

    İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Lille'de forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, Roma ile anlaşma sağladı.
    • 01.07.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 11:22
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    Zeki Çelik'in yeni adresi İtalya Serie A oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Roma, Lille'de forma giyen milli futbolcuyu kadrosuna kattı.

    Sky Sport Italia'nın haberine göre, başkent ekibi bu transfer için 7 milyon bonservis bedeli ödeyecek.

    Roma ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 pay verecek. Transferin bir parçası olarak Ebrima Darboe Lille'e kiralanacak.

    Zeki Çelik, Roma ya katılıyor #1

    Anlaşma 4 yıllık

    Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı Lille'de Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Zeki Çelik'in, 4 yıllık anlaşmaya imza atması bekleniyor.

    Bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol 3 asistle oynayan 25 yaşındaki savunmacı, 32 maçlık A Milli Takım kariyerinde 2 gol kaydetti.

    Daha önce Mile Svilar ve Nemanja Matic'i kadrosuna katan Roma'nın hedefinde orta saha oyuncusu Davide Frattesi bulunuyor.

    Zeki Çelik, Roma ya katılıyor #2


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