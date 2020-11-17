Zeki Çelik, Tottenham iddialarını doğruladı

Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur'un kendisine olan ilgisinden haberdar olduğunu ifade etti.

Fransa Ligue 1 takımlarında Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TOTTENHAM'I DOĞRULADI

So Foot'a konuşan başarılı sağ bek, Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'ın kendisine olan ilgisinden haberdar olduğunu söyledi.

İngiliz ekibinin resmi teklif yapıp yapmadığını bilmediğini belirten Zeki Çelik, "Premier Lig ilgimi çeken bir lig ancak sezon başından bu yana bakarsak, Lille'de olduğum için mutluyum." dedi.

Bu sezon Lille formasıyla 11 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.