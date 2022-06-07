Zeki Çelik'e Roma kancası

Zeki Çelik'i kadrosuna katmak isteyen Roma'nın Lille'le pazarlıklara 10 milyon eurodan başladığı kaydedildi.

Jose Mourinho ile birlikte Konferans Ligi'ni kazanan Roma iyi bir sağ bek arayışlarına başlamıştı.

Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran İtalya temsilcisi milli futbolcumuz Zeki Çelik için Lille'in kapısını çaldı.

Geçtiğimiz sene Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 25 yaşındaki oyuncu için Fransız takımıyla temas kuran İtalyanlar 10 milyon euro cevabını aldı.

40 maçta 3 gol 3 asist

Roma'nın ilk teklifinin 7.5 milyon euro olduğu öğrenilirken pazarlıkların devam ettiği de gelen haberler arasında.

Zeki bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta forma giyerken 3 gol 3 asistle oynadı.