Zenit, Nicolo Zaniolo için teklif yaptı: 35 milyon euro Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Rus ekibi Zenit'in Zaniolo'nun serbest kalma maddesini ödemeye niyetli olduğu gelen son dakika bilgileri arasında yer alıyor..

Galatasaray'da akıbeti merakla beklenen isimlerin başında Nicolo Zaniolo geliyor. Brezilyalı oyuncu Tete ile anlaşmaya varan ve transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için Rusya'dan teklif geldi. Oynanan son iki karşılaşmada kadroda olmayan İtalyan yıldızın son kararı merak ediliyor. Zenit kesenin ağzını açtı Rus ekibi Zenit'in Nicolo Zaniolo'nun 35 milyon euro olan serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu belirtilirken, yıldız oyuncuya yıllık 8 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Diğer yandan Nicolo Zaniolo'nun Rusya - Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle transfer konusunda kararsız olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.