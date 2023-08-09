Zenit, Nicolo Zaniolo için teklif yaptı: 35 milyon euro

Galatasaray'da akıbeti merakla beklenen isimlerin başında Nicolo Zaniolo geliyor.
Brezilyalı oyuncu Tete ile anlaşmaya varan ve transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için Rusya'dan teklif geldi.
Oynanan son iki karşılaşmada kadroda olmayan İtalyan yıldızın son kararı merak ediliyor.
Zenit kesenin ağzını açtı
Rus ekibi Zenit'in Nicolo Zaniolo'nun 35 milyon euro olan serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu belirtilirken, yıldız oyuncuya yıllık 8 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.
Diğer yandan Nicolo Zaniolo'nun Rusya - Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle transfer konusunda kararsız olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.