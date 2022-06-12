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    Zidane, PSG ile prensipte anlaştı

    Kylian Mbappe'nin takımda kalmasından sonra teknik direktör meselesine yoğunlaşan PSG, bu konuyu da Zinedine Zidane ile çözmeye hazırlanıyor.
    • 12.06.2022 - 08:36
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    Zidane, PSG ile prensipte anlaştı

    Paris Saint-Germain sportif direktörlük görevini yürüten Leonardo ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız sonuçlar alan Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

    Fransız ekibi Leonardo'nun yerine eski sportif direktör Henrique Antero'yu getirmeye çalışacak.

    Kylian Mbappe'nin takımda kalmasından sonra teknik direktör meselesine yoğunlaşan PSG, bu konuyu da Zinedine Zidane ile çözmeye hazırlanıyor.

    Prensipte anlaşıldı

    Mundo Deportivo'nun haberine göre PSG ile Zidane, prensipte anlaşmaya vardı. Haberde, anlaşmanın Haziran sonunda resmiyet kazanacağının da detayı verildi.

    Zidane, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın Milli Takım'dan ayrılması ihtimaline karşı Milli Takım için de ciddi konuşulan bir isim. Haberde, böyle bir durumda Zidane'ın PSG ile Milli Takım'ı aynı anda idare etme konusunda özel bir madde bulunduğu da belirtildi.

    Zidane, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğu yaşamıştı.


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