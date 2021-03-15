Euro
9.0137
-0.45%
Dolar
7.5527
-0.19%
Altın
418.92
-0.1%
Borsa
1.556
-0.1%
Bitcoin
432.497
-4.73%
EXEN Coin
13.95
-0.42%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C
    Zidane: Ronaldo, Real Madrid'e dönebilir

    Zidane: Ronaldo, Real Madrid'e dönebilir

    Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İspanyol devine geri döneceği konuşulan Cristiano Ronaldo hakkında açık konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Uzun yıllar Real Madrid'de oynadıktan sonra Juventus'a transfer olan ancak Şampiyonlar Ligi'nde başarı gelmeyince İtalyan ekibi tarafından gözden çıkarılan Cristiano Ronaldo, yeniden İspanyol devine dönebilir.

    Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Portekizli yıldızı transfer edebileceklerinin sinyallerini verdi.

    Zidane: Ronaldo, Real Madrid e dönebilir #1

    "RONALDO GERİ DÖNEBİLİR"

    Fransız hoca,''Ronaldo'nun Real Madrid'e döneceği iddiaları doğru mu? Evet, olabilir. Cristiano, Real Madrid'e geri dönebilir. Onu tanıyoruz, nasıl biri olduğunu ve burada yaptıklarını biliyoruz. Ancak şu an bir Juventus futbolcusu ve buna saygı duymalıyız." dedi.

    Zidane, "Gelecekte neler olacak göreceğiz. Ona, teknik direktörlük yapma şansını elde ettim ve bu çok özeldi. Şu an Juventus'ta oynuyor, gelecekte yaşanacakları hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Zidane: Ronaldo, Real Madrid e dönebilir #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir