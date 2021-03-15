Zidane: Ronaldo, Real Madrid'e dönebilir

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İspanyol devine geri döneceği konuşulan Cristiano Ronaldo hakkında açık konuştu.

Uzun yıllar Real Madrid'de oynadıktan sonra Juventus'a transfer olan ancak Şampiyonlar Ligi'nde başarı gelmeyince İtalyan ekibi tarafından gözden çıkarılan Cristiano Ronaldo, yeniden İspanyol devine dönebilir.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Portekizli yıldızı transfer edebileceklerinin sinyallerini verdi.

"RONALDO GERİ DÖNEBİLİR"

Fransız hoca,''Ronaldo'nun Real Madrid'e döneceği iddiaları doğru mu? Evet, olabilir. Cristiano, Real Madrid'e geri dönebilir. Onu tanıyoruz, nasıl biri olduğunu ve burada yaptıklarını biliyoruz. Ancak şu an bir Juventus futbolcusu ve buna saygı duymalıyız." dedi.

Zidane, "Gelecekte neler olacak göreceğiz. Ona, teknik direktörlük yapma şansını elde ettim ve bu çok özeldi. Şu an Juventus'ta oynuyor, gelecekte yaşanacakları hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.