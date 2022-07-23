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    Zinchenko, Arsenal'a transfer oldu

    Arsenal, Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko'yu renklerine bağladı.
    • 23.07.2022 - 09:43
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    Zinchenko, Arsenal'a transfer oldu

    Arsenal'ın uzun süredir gündeminde yer alan Oleksandr Zinchenko resmen imzayı attı.

    Londra ekibi, Manchester City'den Ukraynalı futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

    İngiliz basınında yer alan haberlerde, Arsenal'ın bu transfer için Manchester City'ye 30 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.

    Zinchenko, Arsenal a transfer oldu #1

    City, 2 milyon euroya almıştı

    Arsenal oyuncuyla uzun vadeli bir kontrat yapıldığının altını çizdi.

    Sol bek, sol kanat ve orta sahada görev yapan 25 yaşındaki futbolcu 2016 yazında Rus ekibi Ufa'dan Manchester City'ye 2 milyon euro'ya transfer olmuştu.

    Zinchenko, Arsenal a transfer oldu #2


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