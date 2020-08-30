Zlatan Ibrahimovic Milan'la yeniden anlaştı

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Zlatan Ibrahimovic sıkı geçen pazarlıkların ardından geçen sezon formasını giydiği İtalyan devi Milan ile sözleşme uzattı.

Geçen sezon Milan'da hem bireysel performansı hem de takıma kattıklarıyla parmak ısırtan 38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, yeni sezon için yeniden İtalyan ekibi ile anlaştı.

Yıllık 7.2 milyon euro kazanan İsveçli golcüye indirim konusunda baskı yapan Milano ekibi, 38 yaşındaki futbolcuyu ikna edemeyince Zlatan'ın istediği 7 milyon euroya onay vermek zorunda kaldı.

"KUPA İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

İlerleyen yaşına rağmen Hakan Çalhanoğlu ile birlikte takımı sırtlayan golcü yıldız sıkı geçen yeni sözleşme görüşmelerinin ardından Milano'ya sözleşme imzalamak için gitti ve ilk açıklamasını yaptı.

Zlatan açıklamasında, "Kendimi evimde hissettiğim yere geri döndüm. Şimdi sonuçları alma zamanı. Buraya maskot olmak için değil, Milan'ı olması gereken yere taşımak için geri döndüm. Son 6 ayda iyi iş çıkardık ama kupa alamadık. Bu kez onun için savaşacağız" diye konuştu.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Zlatan Ibrahimovic Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona erdikten sonra geldiği Milan'da geçen sezon çıktığı 20 maçta 11 gol 5 asist kaydetmişti.

Ibrahimovic'in yeni sözleşmesi ile yıllık 7 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.