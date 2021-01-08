- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Zymer Bytyqi Konyaspor'da
Zymer Bytyqi Konyaspor'da
Konyaspor, 24 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 08.01.2021 - 11:32
Son olarak Galatasaray'ı 4-3 yenen Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Konya ekibi, Norveç Eliteserien takımlarından Viking’de forma giyen kanat oyuncusu Zymer Bytyqi'yi kadrosuna kattı.
SÖZLEŞME 2.5 YILLIK
Transferi Twitter'dan duyuran Konyaspor Kulübü, 24 yaşındaki Kosovalı oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.