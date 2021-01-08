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    Zymer Bytyqi Konyaspor'da

    Konyaspor, 24 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 11:32
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    Zymer Bytyqi Konyaspor'da

    Son olarak Galatasaray'ı 4-3 yenen Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

    Konya ekibi, Norveç Eliteserien takımlarından Viking’de forma giyen kanat oyuncusu Zymer Bytyqi'yi kadrosuna kattı.

    SÖZLEŞME 2.5 YILLIK

    Transferi Twitter'dan duyuran Konyaspor Kulübü, 24 yaşındaki Kosovalı oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Zymer Bytyqi Konyaspor da #1

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