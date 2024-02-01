Transfer resmi olarak açıklandı! Abdülkadir Ömür Hull City'de Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trabzonspor, Ömür transferinden bonuslar dahil 5 milyon euro gelir elde edecek.

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ensonhaber.com

Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti...

Futbolculuk kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Abdülkadir Ömür, aradan geçen uzun yılların ardından kadro dışı kalmıştı.

Geleceği merak konusu haline gelen milli futbolcunun yeni adresi ve bordo-mavili ekibin kazanacağı bonservis bedeli belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın takımı transfer etti

Dün temsilcisiyle birlikte İngiltere’ye giden Abdülkadir Ömür, Acun Ilıcalı'nın takımı olan Championship ekiplerinden Hull City için sağlık kontrolünden geçti.

Sağlık kontrollerinin ardından Ömür, yeni takımıyla 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

KAP'a bildirildi

İmza töreninin ardından ise Trabzonspor transferin detaylarını KAP'a bildirdi.

Bonuslarla birlikte 5 milyon euroluk satış

Buna göre Trabzonspor Abdülkadir Ömür'ün transferinden 2,5 milyon euro gelir elde edecek.

Ayrıca Hull City, sözleşmenin devam ettiği süre boyunca Premier League'e yükselirse Trabzonspor'a 2,5 milyon euro daha ücret ödeyecek.

Sonraki satışta kardan yüzde 50 pay

Hull City, Abdülkadir Ömür'ün başka bir transfer olması halinde ise satıştan elde ettiği karın yüzde 50'sini Trabzonspor'a verecek.

Abdülkadir Ömür'ün Türkiye'ye geri dönmesi halinde ise transfer önceliği Trabzonspor'da olacak.

Trabzonspor kariyeri

Futbol hayatına 2014 yılında Trabzonspor Altyapısı'nda başlayan Abdülkadir Ömür, aradan geçen 2 senenin ardından A takıma yükselmişti.

24 yaşındaki oyuncu, profesyonel olarak A takım forması giymeye başladığı dönemde gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına girmişti.

Manchester City istemişti

Abdülkadir Ömür daha önce yaptığı transfer açıklamasında şunları söylemişti:

Nasıl Arda Güler, Real Madrid'e gittiyse zamanında beni de Manchester City istemişti. Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur. Başkanımıza şakayla karışık 26 milyon Euro teklif var bana izin verin gideyim dedim. İzin vermedi. Tekliften 4-5 gün sonra sakatlanmam daha kötü oldu. Böylesi hayırlıymış. Manchester City'ye o dönem gitsem ne olurdu acaba onu merak ediyorum.

Kadro dışı kaldı

Trabzonspor formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan milli oyuncu, geçtiğimiz günlerde kadro dışı kaldı.

Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Ayrıca iki futbolcuyla ilgili de disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığı ifade edilmişti.

Bu sezon 6 asist yaptı

Bu sezon Trabzonspor forması ile tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Abdülkadir Ömür; takımına 6 asistlik katkı sağladı.