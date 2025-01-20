Tümer Metin'den 'bahis' iddiası geldi: Sergen Yalçın ateş püskürdü

Haber Merkezi

Geçtiğimiz gün eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, yaptığı bir açıklama gündem oldu.

Metin, Beşiktaş'ta aynı dönemde forma giydikleri Sergen Yalçın ile ilgili anlattığı soyunma odası anısıyla dikkatleri üzerine çekti.

"Sergenle bir maçta oynuyoruz. Sergen attı, adele de attı denilen maç. Golü attı, sakatlandı ve maçtan çıktı. Devre arasında soyunma odasında şöyle bir konuşma yaşandı." diyen Metin, Yalçın'ın futbolculuk döneminde kendi maçlarına da bahis yaptığını iddia ederek şu açıklamalarda bulundu:

"BÜYÜK BİR KUPON YAPMIŞ, BÜTÜN MAÇLAR TUTMUŞ"

"Soyunma odasında normalde çok konuşmaz. Bu maç için devre arasında herkese uyarılarda bulunmaya başladı. Aman dikkat edin, çok ileri çıkmayın şeklinde. Sergen ile bir an göz göze geldim. Çünkü Sergen'den gördüğümüz bir sahne değil. Yeni hoca geldi, herhalde kendini göstermek için böyle çabalıyor dedik ama gerçeği sonradan öğrendik. Büyük bir kupon yapmış, bütün maçlar tutmuş, bir tek bizim maç kalmış. Aman kaybetmeyelim kuponu diyor. Derdi orası yani."

Bunun üzerine programın moderatörlüğünü üstlenen Ersin Düzen, "Değildir hocam sanmıyorum. Kendi maçıyla ilgili olarak böyle bir şey yapmaz" dedi. Tümer Metin ise "Kendi maçıyla ilgili kupon değil büyük bir kupon yapmış diyorum. Atıyorum 20 maçlık bir seri yapmış." cevabını verdi.

SERGEN VERDİ VERİŞTİRDİ

Tümer Metin'in anlattığı hikayenin ardından Sergen Yalçın'ın ne cevap vereceği merak ediliyordu.

Canlı yayındaki programında oldukça sinirli olduğu gözlenen Yalçın adeta ateş püskürdü.

Bir daha televizyonda kendisiyle ilgili yalan yanlış hikaye anlatan olursa rezil rüsva edeceğini söyleyen Yalçın, söz konusu iddialara şu yanıtı verdi:

"ÇOK AĞIR KONUŞURUM, ALTINDAN KALKAMAZSINIZ SONRA"

"Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız ondan sonra. Gidin. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ne iş yapıyorsanız yapın. Allah'a yakın bana da uzak olun. Artık bunlardan bıktım. Kimin ne hikayesi varsa benimle ilgili anlatsın. Ne anlatacaksa anlatsın. Bu konu da bitsin. Yalan yanlış hikayelerinizi anlatın ve bitsin. Ben de kurtulayım. 28 aydır hastanelerde dolaşıyorum. Kardeşim dün yine hastaneye yattı. Hastanelerde geziyoruz 28 aydır. Ailecek perişan olmuş durumdayız. Yeter kardeşim ya! Yeter yani! Yeter, bıkmadınız mı?"

ÖZÜR DİLEDİ: SOYUNMA ODASINDA YAPILMIŞ BİR ESPRİ...

Tartışmalara neden olan anısını paylaşan Tümer Metin, sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı.

Metin şunları söyledi: