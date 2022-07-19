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    Tümer Metin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

    Eski milli futbolcu Tümer Metin'in vefat eden babası Mehmet Ali Metin'in cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi.
    • 19.07.2022 - 19:05
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    Tümer Metin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

    Eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası Mehmet Ali Metin, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dün hayatını kaybetti.

    Mehmet Ali Metin için memleketi Zonguldak'ta Kozlu Aziziye Camisi'nde tören düzenlendi.

    İkindi vakti kılınan namazın ardından Metin'in cenazesi, Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.

    Törene çok sayıda isim katıldı

    Törene, eski milli futbolcu Tümer Metin ile ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Tümer Metin'in arkadaşları, spor ve sanat camiasından isimler ile vatandaşlar katıldı.

    Tümer Metin in babası son yolculuğuna uğurlandı #1

    Tümer Metin in babası son yolculuğuna uğurlandı #2

    Tümer Metin in babası son yolculuğuna uğurlandı #3

    Tümer Metin in babası son yolculuğuna uğurlandı #4

    Tümer Metin in babası son yolculuğuna uğurlandı #5

    Tümer Metin in babası son yolculuğuna uğurlandı #6


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