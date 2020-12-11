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    Türkiye 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak

    Türkiye 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak

    Sivasspor yenilgisiyle Avrupa kupalarında temsilcimizin kalmamasıyla, ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne 2022-23 sezonunda hiçbir temsilcimiz direkt katılamayacak.
    • AA
    • 11.12.2020 - 07:01
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    UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi'ye 1-0 yenilip Avrupa kupalarına veda eden temsilcimiz Sivasspor'un ardından ülke puanındaki gerileme devam etti.

    Başakşehir'in de elenmesiyle ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takım kalmadı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILIM HAYAL OLDU

    Bu sebepten dolayı, Süper Lig’de 2021-22 sezonunu şampiyonlukla noktalayacak takım, Devler Ligi'ne katılabilmek için en az bir ön eleme turu oynayacak.

    Grup maçları sonunda tüm takımları elenen Türkiye, sezonu 30,1 puanla tamamladı ve an itibarıyla ülke puanı klasmanında 13. sırada yer alıyor.

    Türkiye’nin bir basamak üstünde 31,7 puanlı Ukrayna yer alırken, 11. sırada ise 32,125 puanla İskoçya var.  Klasmanda 10. sıradaki Avusturya’nın 35,825 puanı bulunuyor.

    Türkiye 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi ne direkt katılamayacak #1

    ÜLKE PUANI KLASMANI

    SIRA

    ÜLKE

    PUAN

    DEVAM EDEN TAKIM SAYISI

    10

    Avusturya

    35,825

    2

    11

    İskoçya

    32,125

    2

    12

    Ukrayna

    31,7

    1

    13

    Türkiye

    30,1

    0

    İLK 10 ÜLKE DOĞRUDAN KATILMA HAKKINA SAHİP

    Statü gereği klasmandaki ilk 10 ülke, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderme hakkına sahip.

    Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde kupayı müzesine götüren ekip, kendi liginde de Devler Ligi vizesi alırsa, klasmanda 11. ülkenin şampiyonu da bu dev turnuvaya eleme oynamadan katılım hakkı elde ediyor.

    Türkiye 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi ne direkt katılamayacak #2

    ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DİREKT KATILMANIN TEK YOLU

    Türkiye, geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamladı ve Süper Lig şampiyonunun durumu, Devler Ligi şampiyonunun performansına göre belli olacak.

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde  mutlu sona ulaşacak takım, kendi yerel liginde de Devler Ligi bileti alırsa Süper Lig şampiyonu (2020-21) direkt gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

    Aksi takdirde Süper Lig’de bu sezon şampiyon olacak takım eleme oynamak zorunda kalacak.

    Türkiye 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi ne direkt katılamayacak #3

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