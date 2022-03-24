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    Türkiye Golf Federasyonu, kulüplerle buluşmasının ikincisini gerçekleştirdi

    Türkiye Golf Federasyonu, 24 Mart Perşembe günü golf kulüpleriyle bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 17:52
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    Türkiye Golf Federasyonu, kulüplerle buluşmasının ikincisini gerçekleştirdi

    Türkiye Golf Federasyonu’nun İstanbul’daki ofisinde düzenlenen toplantıya Türkiye Golf Federasyonu’ndan TGF Başkan Vekili ve TGF Kulüplerle İlişkiler Komitesi Başkanı Mehmet Ziylan, TGF Kulüplerle İlişkiler Komitesi Üyesi Merve Sarıgöl katıldı. 11 kulübün başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Ziylan, kulüplerin ve Türk golfünün sorunlarıyla çözüm önerilerini çok detaylı bir şekilde görüşüp, fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

    Türkiye Golf Federasyonu, kulüplerle buluşmasının ikincisini gerçekleştirdi #1


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