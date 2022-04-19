Trabzonspor - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek.



Antalyaspor'un stadında oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleye Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı final maçının rövanşı ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, A.Ömür, Kouassi, Nwakaeme Cornelius

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic