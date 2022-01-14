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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri
Türkiye Kupası'nda finale doğru yolculuk devam ediyor. Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 14.01.2022 - 11:46
- Güncelleme : 14.01.2022 - 12:16
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi gerçekleştirildi.
Kupanın bu turunda yer alan takımlar şöyle:
Seribaşı: Hatayspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Sivasspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, Fatih Karagümrük.
Seribaşı olmayan: Adana Demirspor, Denizlispor, Antalyaspor, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa, Bandırmaspor, Kayserispor.
İŞTE EŞLEŞMELER
Alanyaspor - Adana Demirspor
Karagümrük - Konyaspor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kayserispor
Hatayspor - Antalyaspor
Bandırmaspor - Sivasspor
Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe
VAR SİSTEMİ DE KULLANILACAK
Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Müsabakalarda ayrıca TFF VAR sistemi kullanılacak.