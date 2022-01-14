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    Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

    Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

    Türkiye Kupası'nda finale doğru yolculuk devam ediyor. Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 12:16
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    Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi gerçekleştirildi.

    Kupanın bu turunda yer alan takımlar şöyle:

    Seribaşı: Hatayspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Sivasspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, Fatih Karagümrük.

    Seribaşı olmayan: Adana Demirspor, Denizlispor, Antalyaspor, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa, Bandırmaspor, Kayserispor.

    Türkiye Kupası nda son 16 turu eşleşmeleri #1

    İŞTE EŞLEŞMELER

    Alanyaspor - Adana Demirspor

    Karagümrük - Konyaspor

    Kasımpaşa - Gaziantep FK

    Fenerbahçe - Kayserispor

    Hatayspor - Antalyaspor

    Bandırmaspor - Sivasspor

    Denizlispor - Trabzonspor

    Beşiktaş - Göztepe

    Türkiye Kupası nda son 16 turu eşleşmeleri #2

    VAR SİSTEMİ DE KULLANILACAK

    Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

    Müsabakalarda ayrıca TFF VAR sistemi kullanılacak.


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