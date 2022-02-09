Denizlispor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.

Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Denizlispor - Trabzonspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.

Bu sezon ligde şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, rakibini eleyerek kupada adını bir üst tura yazdırmanın mücadelesini verecek.

Hafta sonu sahasında lig ikincisi İttifak Holding Konyaspor ile şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak Karadeniz ekibinin, fazla süre alamayan oyunculardan oluşan bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Stachowiak, Schwechlen, Gökhan, Emre, Muhammet, Djedje, Mustafa, Bünyamin, İlhan, Muhammed, ömer

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Enis