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Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 11.02.2021 - 08:35
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği haftada Konyaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.
Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Sekidika, Kravets
Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Oğuzhan, Hasic, Ljajic, N'Koudou, Cenk