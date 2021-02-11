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    Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 08:35
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    Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği haftada Konyaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

    Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Sekidika, Kravets

    Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Oğuzhan, Hasic, Ljajic, N'Koudou, Cenk

    Konyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri #1

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