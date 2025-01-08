8 gollü maçta kazanan yok! Kırklarelispor ile Bodrum FK yenişemedi

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Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında 2. Lig takımı Kırklarelispor ile Süper Lig ekibi Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maç, gol düellosuna sahne oldu. Büyük heyecana sahne olan müsabaka 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

8 GOL VAR KAZANAN YOK

Kırklarelispor'un gollerini 6, 19 ve 45+2. dakikada Okan Derici, 47. dakikada ise Eray Karataş kaydetti.

Bodrum FK'nın gollerini ise 31 ve 33. dakikalarda Oğulcan Başol, 37. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 73. dakikada ise Celal Dumanlı kaydetti.

KIRKLARELİSPOR, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA

Grubun bir sonraki maçında Bodrum FK, Antalyaspor ile oynayacak. Kırklarelispor ise Beşiktaş'a konuk olacak.