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    Trabzonspor - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    16. kez düzenlenen Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşıyor.
    • 30.07.2022 - 08:30
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 10:28
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    TFF tarafından 16. kez düzenlenen Süper Kupa'da Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.

    TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası kazananı Sivasspor arasında oynanacak.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

    Muhtemel 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Cornelius

    Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Hakan, Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare


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