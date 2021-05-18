Antalyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda paylaşacak.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların lig şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

HEDEF ÇİFTE KUPA

Beşiktaş, Antalyaspor ile ligde oynadığı iki maçtan da 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar galip gelerek çifte kupa almak istiyor.

BEŞİKTAŞ FİNALE NASIL GELDİ?

Beşiktaş, Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olarak sırasıyla, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2, Çaykur Rizespor'u 1-0, Konyaspor'ı 1-1'in uzatmalarında penaltılarda 3-2 ve yarı finalde Başakşehir'i 3-2 mağlup etmişti.

ANTALYASPOR FİNALE NASIL GELDİ?

Antalyaspor ise 4. turdan kupaya dahil olarak Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0 ve Alanyaspor'u 2-0 yenerek hiç gol yemeden ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Eren, Ufuk, Nuri, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Gökhan Töre