Abdülkerim Bardakcı 3. golünü attı

İHA

Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, Başakşehir’i konuk etti. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların 2. golünü savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı attı.

SKORA DENGEYİ GETİRDİ

Müsabakanın 74. dakikasında Roland Sallai'nin sağ kanattan ortasında Mcihy Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer’in çeldiği topu kale önünde Abdülkerim Bardakcı, boş kaleye gönderdi ve skor 2-2 oldu.

3. GOLÜNÜ ATTI

30 yaşındaki futbolcu böylece kupada ilk golünü kaydederken, bu sezon gol sayısını da 3’e çıkardı.

Abdülkerim ligde Adana Demirspor ve Rizespor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.

Maçta 11’de görev alan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı.