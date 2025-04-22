Abdülkerim Bardakcı: Üzüldüm, söyleyecek bir şey bulamıyorum

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Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 5-1 yenerek finale çıktı.

"SEZONU İKİ KUPA İLE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, maç sonrası konuştu.

Milli futbolcu, "Çok iyi bir maç çıkardık, çok iyi hazırlanmıştık. İki kupada devam ediyoruz. İnşallah Türkiye Kupası'nı da alıp sezonu iki kupa ile tamamlamak istiyoruz. İnşallah nasip olur." dedi.

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"KONYA'YI SEVİYORUM VE 42 NUMARAYI GİYMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Abdülkerim Bardakcı, Konya'da kendisine olan tepkilerle ilgili şunları söyledi: