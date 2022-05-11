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    Abdullah Avcı: Kayseri'de gereken saygıyı göremedik

    Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, kupada finale çıkan Kayserispor'u tebrik ederken, maçta gereken saygıyı Kayseri'de göremediklerini belirttti.
    • 11.05.2022 - 05:21
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 05:22
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    Abdullah Avcı: Kayseri'de gereken saygıyı göremedik

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor, Kayserispor'a 4-2 yenilerek kupaya veda etti.

    Finale çıkan Kayserispor'u tebrik eden Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu maça gelirken Kayserispor'un kupada final oynama arzusunu, iştahını, baskılı oyun oynayacağını bilerek geldiklerini belirtti.

    "İkinci toplara sahip olamadık"

    AA'nın haberine göre; önemli bir avantajları olmasına rağmen değerlendiremediklerini dile getiren Avcı, "Bizim 1-0 gibi bir avantajımız vardı. O şekilde geldik ve oynadık. Maça penaltıyla ve 1-0 öne geçerek başladık. Bundan sonraki süreçte özellikle topa sahip olurken top kaybı yatığımızda, ikinci toplara sahip olamayınca Kayserispor'un iştahını artırdık." dedi.

    Abdullah Avcı: Kayseri de gereken saygıyı göremedik #1

    "Rakibi iştahı ve arzusu nedeniyle tebrik ediyorum"

    İkinci yarıya taktiksel değişiklik yaparak başladıklarını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

    "İkinci yarının başında oyuncumuza çarparak yediğimiz bir gol, ardından Kayserispor'un iştahı daha da artmaya başladı ve ikinci golü buldular. Ardından denge kurup doğru futbol oynamaya başladık. 80'inci dakikalarda bir golü bulduk. Oyun tam biterken penaltı pozisyonu oldu. Sonrasında bizim gibi bir takımın oyunun o bölümünde o pozisyonu bulup bu şekilde gol yememesi gerekiyordu. Rakibi iştahı, arzusundan dolayı tebrik ediyorum."

    Abdullah Avcı: Kayseri de gereken saygıyı göremedik #2

    "Bu ülkenin takımı olarak gereken saygıyı burada göremedik"

    Bugünkü maçta gereken saygıyı Kayseri'de göremediklerini belirten Avcı, şöyle devam etti:

    "Biz bu ülkenin takımıyız. 2021-2022 sezonun Anadolu'daki, Türk futbolunda önemli işler yapmış şampiyon takımıyız. Saygıyı hak ediyoruz. En azından hoş geldin beklerdik. Kulübede silah dışında her şey patladı. Kupa alınabilir, maç kazanılır, kupa kaybedilebilir ama biz bu yaraları bu şekilde açmamamız lazım. En azından bu şekilde örnek olmamamız lazım. Ben bu oyunun içerisinde kalmaya, oyuna saygı göstermeye, kazananı alkışlamaya devam edeceğim. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Yaşadıklarımız son derece üzücüdür."

    Abdullah Avcı: Kayseri de gereken saygıyı göremedik #3


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