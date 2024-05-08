Abdullah Avcı: Kupada şampiyonluk hedefliyoruz Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedeflediklerini ifade etti.

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AA & Ensonhaber

Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Trabzonspor, finale yükselerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bizim için sezonun en önemli maçlarından bir tanesiydi"

İnişli çıkışlı bir sezon geçirdiklerini dile getiren Avcı, "Bizim için sezonun en önemli maçlarından bir tanesiydi. Ulaşılabilir koyduğumuz hedef lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Trabzonspor, bu ülkenin en güçlü takımlarından bir tanesi. Tarihimizde 9 kez aldığımız Türkiye Kupası'nı 10. kez müzemize götürmeyi istiyoruz" diye konuştu.

"Hedeflerimizden bir tanesi finale kalmaktı"

Kazanarak tur atladıkları için mutlu olduklarını aktaran Avcı, "Hedeflerimizden bir tanesi finale kalmaktı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Benim kariyerimdeki üçüncü Türkiye Kupası finalim olacak. Umarım bunun karşılığını alırız. Trabzonspor tarihinde Ahmet Suat Özyazıcı bütün kupaları alan bir teknik direktördü. Umarım bu bana da nasip olur" ifadelerini kullandı.