Abdullah Avcı'dan Paul Onuachu açıklaması

ensonhaber.com

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ve Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu golle yarı final biletini aldı.

Bordo-mavililere yarı finali getiren golü 57. dakikada Edin Visca kaydetti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Tur atladığımız için çok mutluyuz"

İyi oynadıklarını söyleyen Avcı, şunları dedi:

Tur atladığımız için çok mutluyuz. Beşiktaş maçından bu yana gelişen oyunumuz. İlk yarıda oyunda baskıları doğru yaptık. İlk yarıda net pozisyonlarımız var. İlk yarıda koparabilirdik. Tekrarlı hücumları daha fazla denememiz gerekiyordu. Doğru zamanda gol geldi, fırsatlar da vardı. Rakibe çok fazla vermedik. Doğru savunma, doğru hücum, karşılığında turu aldık. Yarı final bundan sonra. Trabzonspor, büyüklüğünü bu kupalara ambargo koyarak almıştır. Bu kupa önemli hedeflerimizden birisi. Hedefimize doğru gidiyoruz. Trabzonspor, inadıyla vazgeçmez. Mutluyuz. Başakşehir'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Taraftara teşekkür ederim buraya gelenlere. Onlar bizimle birlikte olduğunda biz bir fazla oluyoruz.