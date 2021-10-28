Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ederken, Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK maçı ekrana gelecek. Peki, Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan hız kesmeden devam ederken, karşılaşmalar ise göz dolduruyor.

Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmak isteyen ve kupayı kazanmak için uğraşan takımlar, kıran kırana bir mücadele sergiliyor.

Futbolseverler maçları kaçırmak istemezken, Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK karşılaşması ekrana gelecek.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan ve inişli-çıkışlı grafiğini sürdüren Adana, bu maçı kazanarak bir üst tura adını yazdırmak istiyor.

Bu karşılaşmayı izlemek isteyen futbol tutkunları, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

Futbolseverler, "Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - NİĞDE ANADOLU FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK maçı 28 Ekim Perşembe günü yani bugün 20:45'te oynanacak.

Bu heyecan dolu müsabaka A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.