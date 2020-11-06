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    Adem Büyük'ten Hopaspor'a maddi destek

    Adem Büyük'ten Hopaspor'a maddi destek

    Türkiye Kupası'nda deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Hopaspor'un tüm masraflarını Adem Büyük karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 10:36
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 10:47
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    Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor sahasında Artvin Hopaspor’u konuk etti.

    Malatya ekibi, Adem Büyük'ün asist yaptığı maçta rakibini 2-0 mağlup ederken, golcü futbolcunun memleketinin takımına yaptığı yardım ise karşılaşmanın önüne geçti.

    Adem Büyük ten Hopaspor a maddi destek #1

    TÜM MASRAFLARI KARŞILADI

    Aslen Hopalı olan Malatyaspor takım kaptanı Adem, Hopaspor’un tüm deplasman masraflarını karşıladı.

    Hopaspor Kulübü, yaptığı açıklamayla 33 yaşındaki futbolcuya teşekkür etti.

    Adem Büyük ten Hopaspor a maddi destek #2

    Adem Büyük ten Hopaspor a maddi destek #3

    Adem Büyük ten Hopaspor a maddi destek #4

    Adem Büyük ten Hopaspor a maddi destek #5

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