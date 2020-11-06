Adem Büyük'ten Hopaspor'a maddi destek

Türkiye Kupası'nda deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Hopaspor'un tüm masraflarını Adem Büyük karşıladı.

Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor sahasında Artvin Hopaspor’u konuk etti.

Malatya ekibi, Adem Büyük'ün asist yaptığı maçta rakibini 2-0 mağlup ederken, golcü futbolcunun memleketinin takımına yaptığı yardım ise karşılaşmanın önüne geçti.

TÜM MASRAFLARI KARŞILADI

Aslen Hopalı olan Malatyaspor takım kaptanı Adem, Hopaspor’un tüm deplasman masraflarını karşıladı.

Hopaspor Kulübü, yaptığı açıklamayla 33 yaşındaki futbolcuya teşekkür etti.