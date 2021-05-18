Ahmet Nur Çebi: Uçak dolu gidecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Tütkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u yenen Beşiktaş kupanın sahibi oldu.

Çifte kupa kazanan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Çebi açıklamalarında, “Bizim konuşmamız gerek yok, artık futbolcular konuşacaklar. Gerekeni yaptılar, bu kupanın gerçek sahipleri futbolcular, hocalar, emekçilerimiz.





“UÇAK DOLU GİDECEK”

Hayal değildi ama iki kupayı istiyordum. İki kupanın da aynı yerde alınması güzel oldu, uçak dolu gidecek.

Sergen hocanın geleceği hakkında her şey ortada, ekleyecek bir şey yok. Beşiktaş taraftarı rahat olsun.” İfadelerini kullandı.