Alanyaspor kupada Amed Sportif Faaliyetler'i saf dışı bıraktı

Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı.
10. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kaleci Veysel Sapan'ın hatalı pasında topu kontrol eden Buluthan Bulut'un sağ çaprazdan vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0
40. dakikada Amed Sportif Faaliyetler eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Oktay Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Cassubie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ
59. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima, topu kafayla filelerle buluşturdu: 2-1
75. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Buluthan Bulut'un ceza sahası sol çaprazına kestiği ortaya iyi yükselen Makouta kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1
85. dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Alaettin Batuhan Tur ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden merkeze çevirdiği topu, geriden gelen Alberk Koç ağlarla buluşturdu: 3-2
Alanyaspor karşılaşmayı 3-2 kazanarak turu geçen taraf oldu.
ALANYASPOR: 3 - AMED SPORTİF FAALİYETLER: 2
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Ömer Lütfü Aydın
Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Fatih Aksoy, Lima, Balkovec, Richard, Buluthan Bulut, Janvier (Dk.46 Makouta), Rony Lopes (Dk. 46 Efecan Karaca), Arda Usluoğlu (Dk. 73 Cordova), Juan Christian (Dk. 46 Augusto), Serdar Dursun (Dk. 46 Hadergjonaj)
Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Mehmet Yeşil, N'Koulou, Alaettin Batuhan Tur, Alberk Koç, Oktay Aydın (Dk. 70 Sinan Kurt), Çekdar Orhan, Lovric (Dk. 83 Civan Süer), Cassubie (Dk. 70 Yılmaz Ceylan), Doğan Can Davas (Dk. 89 Diyar Erdoğan), Yakal Taylan (Dk. 89 Yusuf Araz)
Goller: Dk. 10 Buluthan Bulut, Dk. 59 Lima, Dk. 75 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 40 Cassubie, Dk. 85 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)Sarı kartlar: Dk. 38 Richard, Dk. 90+5 Makouta (Corendon Alanyaspor), Dk. 67 N'Koulou, Dk. Diyar Erdoğan (Amed Sportif Faaliyetler)
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