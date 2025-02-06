Alanyaspor, kupada Karagümrük'ü farklı yendi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 4-1 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı.
ALANYA YARIM SAATTE 3 GOL ATTI
7. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Augusto'nun pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Arda Usluoğlu'nun şutunda top filelerle buluştu: 1-0
24. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Ceza sahası içerisinde Makouta'nın vuruşunda kaleci Emre Bilgin'den seken topu uzaklaştırmaya çalışan Berkay Dabanlı'nın vuruşunda top takım arkadaşı Anıl Yiğit Çınar'a çarpıp ağlara gitti: 2-0
26. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta rakibini çalımlayan Augusto'nun sert şutu kaleci Emre Bilgin döndü. Topu arka direkte önünde bulan Bera Çeken'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti:3-0
BARIŞ KALAYCI'NIN ŞIK GOLÜ YETMEDİ
40. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye indirdi. Orta sahada kazandığı topla ilerleyen Barış Kalaycı, Janvier'i çalımlayarak şutunu çekti ve topu filelerle buluşturdu: 3-1
57. dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Arda İbrahim Akgün'ün pasıyla topla buluşan Tarık Tuğyan'ın şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.
PENALTI İLE FARK TEKRAR 3'E ÇIKTI
67. dakikada Alanyaspor farkı tekrar üçe çıkarttı. Ceza sahası içerinde Augusto'nun düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına gelen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu:4-1
Müsabaka Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Alanyaspor: 4 - Fatih Karagümrük: 1
Stat: GAİN Park
Hakemler: Burak Olcar, Emir Eray Eyisoy, Salih Burak Demirel
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Aliti (Dk. 62 Richard), Nejdet Nezir Bilin, Fatih Aksoy (Dk. 46 Lima), Bera Çeken (Dk.62 Hadergjonaj), Makouta (Dk. 62 Efecan Karaca), Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, Augusto( Dk 83 Hüseyin Şen), Arda Usluoğlu
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin (Dk. 82 Furkan Akyüz), Muhammed Mert (Dk.77 Tuğbey Akgün), Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Emir Tintiş, Barış Kalaycı, Ömer Faruk Gümüş (Dk. 46 Ulaş Oktay Yıldız), Arda İbrahim Akgün (Dk. 78 Yiğit Can Korkmaz), Tarık Buğra Kalpaklı, Tarık Tuğyan (Dk. 46 Emirhan Parmaksız), Ahmet Sivri
Sarı kartlar: Dk. 6 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 65 Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Dk. 74 Lima (Alanyaspor)
Goller: Dk. 7 Arda Usluoğlu, Dk. 24 Anıl Yiğit Çınar (Kendi kalesine), Dk. 26 Bera Çeken, Dk. 67 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Alanyaspor), Dk.40 Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük)
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