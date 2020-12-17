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    Alanyaspor ligde de kupada da doludizgin

    Süper Lig lideri Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16'ya yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 16:33
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    Alanyaspor ligde de kupada da doludizgin

    Son olarak ligde Beşiktaş'ı mağlup eden Alanyaspor durdurulamıyor.

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, Türkiye Kupası'nda da adını son 16 turuna yazdıran Alanyaspor, her iki kulvarda yoluna emin adımlarla ilerliyor.

    ADANASPOR'A 5 ATTILAR

    Ligde geride kalan 12 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan ve topladığı 26 puanla ilk sırada yer alan turuncu-yeşilli ekip, bu sezon 5. turdan katıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'u 5-1 yendi.

    Son 16 turuna yükselen taraf olan Alanyaspor'un gollerini 14. ve 69. dakikalarda Mustafa Pektemek, 17. dakikada Fatih Aksoy, 86. dakikada Umut Güneş, 90. dakikada Bareiro kaydetti. Adanaspor'un tek golü ise 25. dakikada Roni'den geldi.

    Alanyaspor ligde de kupada da doludizgin #1

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