Alanyaspor, Sakaryaspor karşısında turladı

Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Sakaryaspor'u ağırlayan Alanyaspor, rakibini 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Türkiye Kupası 4. tur tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta Alanyaspor, sahasında Sakaryaspor ile karşılaştı. Alanya Stadyumu'nda oynanan maçı, Akdeniz ekibi 3-0 kazandı.

Alanyaspor 3 golle kazandı

Ev sahibi ekibe turu getiren golü 5. dakikada Cavaleiro, 77 ve 88. dakikalarda Oğuz Aydın kaydetti. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Alanyaspor kupada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Diedhiou penaltı kaçırdı

Alanyaspor'da Famara Diedhiou, 90+1. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi. Kupada 5. tur kura çekimi, 11 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.