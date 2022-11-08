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    Alanyaspor, Sakaryaspor karşısında turladı

    Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Sakaryaspor'u ağırlayan Alanyaspor, rakibini 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.
    • 08.11.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 18:38
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    Alanyaspor, Sakaryaspor karşısında turladı

    Türkiye Kupası 4. tur tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta Alanyaspor, sahasında Sakaryaspor ile karşılaştı. Alanya Stadyumu'nda oynanan maçı, Akdeniz ekibi 3-0 kazandı.

    Alanyaspor 3 golle kazandı

    Ev sahibi ekibe turu getiren golü 5. dakikada Cavaleiro, 77 ve 88. dakikalarda Oğuz Aydın kaydetti. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Alanyaspor kupada adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

    Alanyaspor, Sakaryaspor karşısında turladı #1

    Diedhiou penaltı kaçırdı

    Alanyaspor'da Famara Diedhiou, 90+1. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi. Kupada 5. tur kura çekimi, 11 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

    Alanyaspor, Sakaryaspor karşısında turladı #2

    Alanyaspor, Sakaryaspor karşısında turladı #3

    Alanyaspor, Sakaryaspor karşısında turladı #4


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