Altınordu'yu eleyen Konyaspor son 16'da

Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Altınordu'yu 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

Türkiye Kupası 5. turunda Konyaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

1-0'DAN 3-1

Altınordu, 12. dakikada kaleci Eray Birnican'ın büyük hatası sonrası Enis Destan ile 1-0 öne geçti.

Konyaspor, 21. dakikada Ahmet Karademir ile skoru eşitledi. Konyaspor, 74. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 80. dakikada Ömer Ali'nin asisti ve Deni Milosevic'in golleriyle maçı kazanıp tur atladı.

Konyaspor'un bir üst turdaki rakibi yarın (cuma günü) yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.