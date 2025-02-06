Alvaro Morata, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı

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Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında 1. Lig takımı Boluspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata siftah yaptı.

MORATA, SAHNEYE ÇIKTI

Dakikalar 21'i gösterdiğinde ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Yusuf Demir'in içeriye verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlağı alan Morata'nın sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta top sağ üst köşeden ağlara gitti.

İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Gaziantep FK ile oynanan Süper Lig maçında 69. dakikada Dries Mertens yerine oyuna giren Morata, Boluspor maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı takımda 11'de başladı.

MORATA'NIN GOLÜ