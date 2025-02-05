İHA

Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 5-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DAHA İYİ BİR NOKTAYA GELECEĞİM"

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmanın kendisi için özel bir his olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Talisca, şu ifadeleri kullandı:

Zaman içerisinde gelişim göstereceğim. Çok daha iyi forma kavuşacağımı düşünüyorum. Attığım gol özel hissettirdi. Fiziksel olarak daha iyiye gidiyorum. Arabistan ligi ile burada takvim olarak fark var. Dolasıyla oynamadığım bir süre olmuştu. Şu an takımla normal ve güçlü antrenmanlar yapıyorum. Gün geçtikçe çok daha iyi bir noktaya geleceğim.

"CENK BENİM KARDEŞİM"

Daha önce Süper Lig’de Beşiktaş forması giydiği dönemde takım arkadaşı olan Cenk Tosun ile Fenerbahçe’de tekrar birlikte oynamanın nasıl hissettirdiği sorulması üzerine Talisca, şu şekilde konuştu:

Cenk benim kardeşim. Türkiye’ye geldiğimde de bana çok fazla yardımcı oldu. Özel bir insan. Bugün atmış olduğu golden dolayı da onu tebrik ediyorum. Aynı takımda buluşmuş olmak benim için önemli.

"FENERBAHÇE İÇİN DAİMA ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Süper Lig’de daha önce Beşiktaş forması giymiş olmasıyla ilgili de konuşan Talisca, şu şekilde konuştu: