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Haber Merkezi

Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe penaltı kazandı.

CENK TOSUN PENALTIDAN GOLÜ BULDU

Fenerbahçe'de ceza sahası içinde topu alan Cenk Tosun, Yakup Kırtay'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin kararı penaltı oldu.

Dakikalar 50'yi gösterdiğinde penaltıyı kullanan Cenk, sol köşeye yerden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

TALISCA VE CENK'TEN GOL SEVİNCİ

Bu golün ardından ise yıllar sonra Fenerbahçe'de bir araya gelen eski takım arkadaşları Cenk Tosun ve Anderson Talisca, klasikleşen gol sevinçlerini yaptı.

Beşiktaş'ta oynadıkları dönemde zıplayarak göğüs göğüse tokuşan ikili bu kez Fenerbahçe formasıyla aynı sevinci yaşadı.