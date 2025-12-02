Ankara Keçiörengücü, Kayserispor'u uzatmalarda devirdi

- Ankara Keçiörengücü, Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor'u uzatmalarda 2-0 yenerek gruplara yükseldi.
- Maçın golleri 112. dakikada Hüseyin Bulut ve 117. dakikada Roshi'den geldi.
- Normal süresi 0-0 biten maçta, Keçiörengücü kritik anlarda iyi bir performans sergiledi.
Türkiye Kupası 4. eleme turunda, normal süresi 0-0 biten maçta Ankara Keçiörengücü, Kayserispor’u uzatmalarda 2-0 mağlup ederek gruplara çıkma başarısını gösterdi.
İLK TEHLİKELİ ATAKLAR KAYSERİSPOR'DAN
45. dakikada Kayserispor sağ kanattan etkili geldi. Nurettin Korkmaz’ın ortasında savunmanın ters vuruşuyla kaleye yönelen topu kaleci Emre Satılmış çıkardı. Dönen topta Talha Sarıaslan’ın vuruşunu da Emre kurtardı.
UZATMALARDA ANKARA EKİBİ FARKI AÇTI
106. dakikada sol kanattan gelişen Ankara Keçiörengücü atağında Hüseyin Bulut’un vuruşu direkten döndü.
107. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Diouf’un vuruşunun ardından Hüseyin Bulut, ceza sahasında topu ağlarla buluşturdu: 1-0
108. dakikada fark 2’ye çıktı. Roshi, ceza alanında savunmanın müdahalesine rağmen topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0
KEÇİÖRENGÜCÜ, GRUPLARA ADINI YAZDIRDI
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Ankara Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasına yükselen takım oldu.
Ankara Keçiörengücü: 2 - Kayserispor: 0
Stat: Eryaman
Hakemler: Fatih Tokail, Emrah Ünal, Mehmet Şengül
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Wellington (Dk. 60 Oğuzcan Çalışkan), Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Erkam Develi (Dk. 46 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Tahsin Özler (Dk. 74 Hüseyin Bulut), Halil Can Ayan (Dk. 88 Fernandes), Haqi (Dk. 88 Roshi), Ali Akman (Dk. 106 Diouf)
Kayserispor: Deniz Eren Dönmezler, Enes Melih Gökçek, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Mustafa Tarık Obut, Mehmet Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik (Dk. 116 Necip Özer), Arda Kaya (Dk. 120+1 Arda Kabukcı), Talha Sarıarslan (Dk. 86 Ataol Taylan Karapınar), Tuci
Goller: Dk. 112 Hüseyin Bulut, Dk. 117 Roshi (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 35 Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü), Dk. 59 Talha Sarıarslan, Dk. 67 Kayra Cihan, Dk. 87 Mustafa Tarık Obut, Dk. 101 Arda Kaya (Kayserispor)