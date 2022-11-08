Petrol
97.24
-0.69%
Euro
18.7788
1.32%
Dolar
18.6007
0.67%
Altın
1.025
3.05%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
380.717
-2.20%
BTXN Coin
9.90
-2.36%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    Ankaragücü, Amedspor karşısında farklı kazandı

    Ankaragücü, Amedspor karşısında farklı kazandı

    Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Amedspor'u ağırlayan Ankaragücü, rakibini 6-2 yenerek 5. tura yükseldi.
    • 08.11.2022 - 19:02
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 19:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Kupası 4. tur tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta Ankaragücü, sahasında Amedspor ile karşılaştı.

    Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı, Başkent ekibi 6-2 kazandı.

    Ankaragücü 6 gol atarak tur atladı

    Ankaragücü'nün golleri; 7 ve 45+2. dakikalarda Jese, 9. dakikada Sinan Osmanoğlu, 28 ve 74. dakikalarda Ghayas Zahid ve 46. dakikada Anastasios Chatzigiovannis'den geldi.

    Amedspor'un golleri ise 85. dakikada Sinan Osmanoğlu (K.K.), 89. dakikada Taner Gümüş'ten geldi.

    Kupada 5. tur kura çekimi 11 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

    Ankaragücü, Amedspor karşısında farklı kazandı #1

    Ankaragücü, Amedspor karşısında farklı kazandı #2

    Ankaragücü, Amedspor karşısında farklı kazandı #3


    PlayStation aylık aktif kullanıcı sayısı düşüyor
    Teknoloji

    PlayStation aylık aktif kullanıcı sayısı düşüyor

    Pendik'te genç kadını öldüresiye döven caniye istenen ceza belli oldu
    3. Sayfa

    Pendik'te genç kadını öldüresiye döven caniye istenen ceza belli oldu

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir