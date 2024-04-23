Ankaragücü - Beşiktaş - CANLI SKOR Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.

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GÜNCEL SKOR: ANKARAGÜCÜ 0-0 BEŞİKTAŞ

19' Bassogog, Svensson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

18' Hakem, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından golü iptal etti ve ofsayt ile oyunun başlamasını istedi.

17' Pozisyon şu anda VAR'da kontrol ediliyor.

16' Sol kanattan topla gelen Bassogog, Flips ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına girdi ve arka direğe ortasını açtı. Arka direkte boş kalan Ali Sowe topu boş ağlara gönderdi.

15' Ali Sowe ile Ankaragücü öne geçiyor.

13' Ön alanda topu kazanan Atakan sağ kanattan geldi ve ortasını açtı ancak top Sowe'ye gelmeden savunma araya girdi.

11' Bassogog sol kanattan topla birlikte gelmek istedi fakat Svensson araya girip topu aldıktan sonra yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

10' Orta alanda topla buluşan Sowe, Bassogog ile verkaç yapıp ceza sahasına girmek istedi fakat Bassogog'un pası doğrudan auta çıktı.

9' Ghezzal ön alan baskısıyla topu kazanmak istedi ancak Mujakic'in pasında top kendisine çarptı ve auta çıktı.

8' Sol kanattan çalımlarla gelen Gedson son çizgiye inip ortasını açtı fakat top doğrudan auta çıktı.

7' Efkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Mert çıktı ve topu kontrol etti.

6' Bassogog'un uzun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Morutan çalımını attıktan sonra ortasını açtı fakat top Sowe'ye gelmeden savunma topu kornere gönderdi.

4' Ön alan baskısıyla topu kazanan Muleka sağ kanattan ceza sahasına girip pasını verdi ancak Muçi'nin vuruşu yandan auta çıktı.

2' Morutan topu uzaklaştırırken Umut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

1' Maç başladı.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başladı. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapıyor.

Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki müsabaka ATV'den yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Atakan, Flips, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka