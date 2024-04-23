Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

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Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak. Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki müsabaka ATV'den yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Tolga, Pedrinho, Morutan, Saponara, Bassogog, Sowe
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka
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