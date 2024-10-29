Ankaragücü, Bursa Nilüfer FK karşısında turladı
Haber Merkezi

Türkiye Kupası'nın 3. tur maçında 3. Lig takımı Bursa Nilüfer FK ile 1. Lig ekibi Ankaragücü karşı karşıya geldi.

İbrahim Yazıcı Stadı'nda oynanan müsabakada 5 gol çıkarken kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Ankaragücü oldu.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ANKARAGÜCÜ

Karşılaşmanın 4. dakikasında Ankaragücü, Saponara'nın gölüyle 1-0 öne geçti.

Bursa Nilüfer, 41. dakikada Hasan Gündoğdu ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı berabere bitti.

Maçın 2. yarısında 55. dakikada Varga'nın golüyle Ankaragücü 2-1 öne geçti ancak 62. dakikada Bursa Nilüfer, Aykut Çift ile yeniden skoru eşitledi: 2-2.

Başkent temsilcisi, Cephas'ın 68. dakikada attığı turu getiren golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

ANKARAGÜCÜ TURLADI

Alınan bu sonuçla birlikte Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Başkent ekibi adını bir üst tura yazdırdı.

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Emre Çalışkan
Editor