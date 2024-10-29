Ankaragücü, Bursa Nilüfer FK karşısında turladı

Türkiye Kupası'nın 3. tur maçında 3. Lig takımı Bursa Nilüfer FK ile 1. Lig ekibi Ankaragücü karşı karşıya geldi.
İbrahim Yazıcı Stadı'nda oynanan müsabakada 5 gol çıkarken kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Ankaragücü oldu.
GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ANKARAGÜCÜ
Karşılaşmanın 4. dakikasında Ankaragücü, Saponara'nın gölüyle 1-0 öne geçti.
Bursa Nilüfer, 41. dakikada Hasan Gündoğdu ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı berabere bitti.
Maçın 2. yarısında 55. dakikada Varga'nın golüyle Ankaragücü 2-1 öne geçti ancak 62. dakikada Bursa Nilüfer, Aykut Çift ile yeniden skoru eşitledi: 2-2.
Başkent temsilcisi, Cephas'ın 68. dakikada attığı turu getiren golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
ANKARAGÜCÜ TURLADI
Alınan bu sonuçla birlikte Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Başkent ekibi adını bir üst tura yazdırdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış