Ankaragücü, İskenderunspor'la berabere kaldı

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Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında Ankaragücü ile İskenderunspor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

ANKARA'DA KAZANAN YOK

Ev sahibi Ankaragücü, 45. dakikada Kevin Varga'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İskenderunspor, 79. dakikada Muhammet Beşir ile eşitliği sağladı.

Konuk ekipte teknik direktör Gürkan Aslan, 89. dakikada kırmızı kart gördü.

SCHULZ, MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Ankaragücü'nde Schulz, maçın 83. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Oyuncu değişikliği hakkı kalmayan sarı-lacivertliler, maçın kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

İSKENDERUNSPOR'UN RAKİBİ TRABZONSPOR

Bu sonucun ardından iki takım da 1'er puana yükseldi.

Ankaragücü, kupadaki bir sonraki maçında Rizespor'a konuk olacak. İskenderunspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.