Ankaragücü, Karşıyaka'yı kupanın dışına itti

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Türkiye Kupası'nın 4. tur mücadelesinde Karşıyaka ile Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maç konuk ekip Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

ANKARAGÜCÜ İKİ GOLLE TURLADI

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Renaldo Cephas, 80. dakikada ise Efkan Bekiroğlu kaydetti. Karşıyaka'nın tek golü 90. dakikada Ali Sinan Gayla'dan geldi.

Ankaragücü bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.