Ankaragücü, kupada İskenderunspor'u 3 golle geçti!

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Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçlarının heyecan devam ediyor.
Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Süper Lig ekibi Ankaragücü ile Koray Palaz yönetimindeki 2. Lig takımı İskenderunspor karşı karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Ankaragücü, 3-1'lik skorla kazandı.
Ankaragücü, üç golle turladı
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller; 16. dakikada penaltıdan Riad Bajic, 68. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 75. dakikada Anastasios Chatzigiovanis'ten geldi.
Konuk ekip İskenderunspor'un tek golünü ise 22. dakikada Kutay Yokuşlu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte üst tura çıkan taraf Ankaragücü olurken, İskenderunspor kupaya veda etti.
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